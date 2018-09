München (AFP) Die Verfassungsgerichts-Präsidenten Deutschlands und Frankreichs haben vor einem Verfall der Demokratie in Europa gewarnt. In einem Doppelinterview mit der "Süddeutschen Zeitung" (Wochenendausgabe) und "Le Monde" zeigten sich Andreas Voßkuhle und Laurent Fabius vor allem alarmiert über die Entwicklung in Polen und Ungarn.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.