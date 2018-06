Düsseldorf (SID) - Fortuna Düsseldorf hat seinen Aufwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt und zugleich die Krise bei Arminia Bielefeld weiter verschärft. Die Rheinländer feierten mit 4:0 (2:0) gegen die Ostwestfalen ihren vierten Saisonsieg und sorgten dafür, dass die Arminia nach zehn Spieltagen weiter auf ihren ersten Dreier wartet. Die Tage von Arminia-Trainer Rüdiger Rehm dürften nach der neuerlichen Enttäuschung und dem Sturz auf den letzten Tabellenplatz gezählt sein.

Vor 24.153 Zuschauern machten Axel Bellinghausen (20.) und Rouwen Hennings per Foulelfmeter (32.) den Gästen frühzeitig einen Strich durch die Rechnung, ehe der kurz zuvor eingewechselte Arianit Ferati (66.) und wiederum Hennings mit seinem fünften Saisontreffer (73.) in Hälfte zwei das Ergebnis in die Höhe schraubten.

Hennings selbst soll vor dem Foulelfmeter von dem bereits verwarnten Stephan Salger zu Fall gebracht worden sein, der anschließend mit Gelb-Rot vom Feld musste. Sowohl die Entscheidung auf Strafstoß als auch der ausgesprochene Platzverweis von Schiedsrichter Christian Dietz aus München waren aber fragwürdig.

In Überzahl hatte Fortuna eine gute Stunde lang relativ leichtes Spiel gegen einen verunsicherten Gegner, der sich zwar nach Kräften mühte, dem aber offensichtlich die spielerischen Mittel fehlten. Beste Fortunen waren Ihlas Bebou und Hennings, bei den Gästen konnte sich lediglich Andreas Voglsammer eine gute Note verdienen.