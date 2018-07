Köln (SID) - Erfreuliches Fazit der Europapokalwoche aus deutscher Sicht: Die sechs Bundesligisten holten für die Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) 1,428 Punkte - nur Spitzenreiter Spanien war mit 1,431 Punkten bei allerdings sieben Teilnehmern ein wenig besser.

Deutschland untermauerte seinen zweiten Platz, da England als Dritter nur 1,000 Punkte und der Vierte Italien 1,334 Punkte holten. Der Rückstand auf Spitzenreiter Spanien beträgt jetzt 20,644 Punkte, der Vorsprung auf den Tabellenfünften Frankreich 22,904. Letzteres ist wichtig, weil ab der Saison 2018/19, um die es hier bereits geht, der Fünfte erheblich weniger Startplätze in den Europapokalen haben wird als die vier Bestplatzierten. Details werden von der UEFA im Dezember festgelegt.

Ein Absturz der Bundesliga ist ebensowenig zu befürchten, wie die Hoffnung berechtigt wäre, Spanien an der Spitze abzulösen: Mehr als 20 Punkte in einer Saison gut zu machen oder zu verlieren, wäre nur möglich, wenn der jeweils andere erst gar nicht an den Europapokalen teilnehmen dürfte. - Die UEFA-Fünfjahreswertung 2016/17 nach dem 3. Gruppenspieltag (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2018/19):

Land 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 Gesamt

1. Spanien 17,714 23,000 20,214 23,928 6,857 91,713

2. Deutschland 17,928 14,714 15,857 16,428 6,142 71,069

3. England 16,428 16,785 13,571 14,250 6,214 67,248

4. Italien 14,416 14,166 19,000 11,500 5,750 64,832

5. Frankreich 9,750 10,416 10,916 11,083 5,916 48,165

6. Russland 11,750 8,500 9,666 11,500 5,600 46,932

7. Portugal 11,750 9,916 9,083 10,500 4,250 45,499

8. Ukraine 9,500 7,833 10,000 9,800 3,100 40,233

9. Belgien 6,500 6,400 9,600 7,400 5,500 35,400

10. Türkei 10,200 6,700 6.000 6.600 4,900 34,400