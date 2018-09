Mainz (SID) - Rund um das Gruppenspiel der Europa League zwischen dem Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 und dem RSC Anderlecht haben Hooligans des belgischen Spitzenklubs am Donnerstagabend in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt randaliert. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mainz dem SID am Freitag bestätigte, sind 92 der zwischenzeitlich in Gewahrsam genommenen RSC-Fans wieder auf freiem Fuß.

Ein Anhänger wird noch festgehalten. Ihm droht ein Verfahren, nachdem er eine Polizistin mit einem gezielten Faustschlag verletzt hatte. Insgesamt waren bei den Ausschreitungen zwölf Personen verletzt worden - die meisten hatten durch Böllerwürfe ein Knalltrauma erlitten.

Nach Polizeiangaben hatte sich eine Gruppe von belgischen Randalierern im Laufschritt durch die Innenstadt bewegt, dabei hatten sie sich mit Quarzhandschuhen bewaffnet. Nach der Partie war es aber ruhig geblieben.