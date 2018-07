Skopje (SID) - Die Handballerinnen des HC Leipzig haben auch ihr zweites Gruppenspiel in der Champions League verloren. Der deutsche Pokalsieger erlitt beim mazedonischen Meister Vardar Skopje am Freitagabend eine herbe 24:41 (14:19)-Niederlage und ist nach dem 24:27 im Auftaktspiel beim russischen Meister HC Astrachanotschka in der Gruppe B klares Tabellenschlusslicht.

Der deutsche Meister Thüringer HC tritt am Samstag (13.30) in der Gruppe A bei Metz HB aus Frankreich an.