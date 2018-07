Berlin (SID) - Hertha BSC hat auch das Duell der Überraschungsmannschaften gewonnen und dem 1. FC Köln die erste Saisonniederlage beigebracht. Die heimstarken Berliner besiegten im Verfolgerduell das Team von Peter Stöger mit 2:1 (1:0) und stellten mit nun 17 Zählern einen Vereinsrekord auf: Noch nie hatten die Berliner in der Bundesliga-Geschichte zu diesem Zeitpunkt mehr Punkte auf ihrem Konto. Zumindest bis Sonntag sind die Berliner dank der Treffer von Vedad Ibisevic (13.) und Niklas Stark (74.) nun "Spitzenzweiter".

Die bisher ebenfalls so überzeugenden Kölner mussten vor 60.576 Zuschauern dagegen erstmals seit mehr als einem halben Jahr (0:2 gegen Leverkusen am 10. April) wieder als Verlierer vom Platz gehen, weil Simon Zoller (Pfosten/87.) Pech hatte. Mit 15 Punkten liegen die Rheinländer aber weiter in der Spitzengruppe. Anthony Modeste (65.) hatte mit seinem achten Saisontreffer den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt.

Hertha-Coach Dardai setzte nach der Verletzung von Vladimir Darida und der Rotsperre von Valentin Stocker auf Salomon Kalou im Mittelfeld. Es war der erste Liga-Einsatz des Ivorers. Stöger vertraute dagegen seiner Startelf aus den letzten Spielen.

Wer auf langes Abtasten zwischen beiden Teams gesetzt hatte, sah sich getäuscht. Im Olympiastadion standen die Offensivreihen um Ibisevic und Modeste gleich im Mittelpunkt.

Zunächst verzog Yuya Osako (6.), anschließend musste Timo Horn sich bei einem Schuss von Ibisevic arg strecken (9.). Nur wenige Minuten später hatte der FC-Keeper allerdings keine Chance. Mitchell Weiser eroberte gegen Nationalspieler Jonas Hector den Ball, passte auf Ibisevic, und der traf zur Hertha-Führung.

Im weiteren Spielverlauf setzten die Berliner die besseren Akzente nach vorne, meist über die guten Genki Haraguchi und Weiser. Das änderte sich bis zur Pause nicht. Die Hertha gewann mehr Zweikämpfe, kontrollierte das Spiel und hatte auch Modeste gut im Griff.

In der zweiten Halbzeit machten die Berliner da weiter, wo sie aufgehört hatten. Und erneut mussten sich die Kölner bei Horn bedanken, dass sie nicht höher in Rückstand gerieten. Einen Schuss von Marvin Plattenhardt klärte Horn gerade noch zur Ecke (49.).

Die Kölner versuchten es dagegen immer wieder mit Anspielen auf Modeste, doch der Franzose kam entweder gar nicht erst an den Ball - oder er wurde erfolgreich von der Berliner Abwehr gestört. Mitte der zweiten Halbzeit stand der Torjäger dann allerdings goldrichtig - und völlig frei: Eine Hereingabe des eingewechselten Leonardo Bittencourt verwandelte Modeste aus kurzer Distanz. Er verpasste wenig später sogar die Führung. Nach einer Ecke köpfte er nur knapp vorbei (70.), auf der Gegenseite scheiterte John-Anthony Brooks an Horn (71.). Besser machte es wenig später Stark.

Beste Spieler bei den Herthanern waren Haraguchi und Langkamp, bei den Kölner überzeugten am ehesten noch Horn und Höger.