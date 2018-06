Hamburg (SID) - Der Hamburger SV muss für sein Bundesliga-Gastspiel beim 1. FC Köln am kommenden Sonntag (17.30 Uhr/Sky) kräftig improvisieren: Trainer Markus Gisdol steht kein Innenverteidiger mehr zur Verfügung. Die Verletzung von Emir Spahic aus dem 0:3 gegen Eintracht Frankfurt am Freitagabend hat sich als schwerwiegender erwiesen.

"Es ist mehr als eine Zerrung. In Köln haben wir sicher keinen Innenverteidiger, diese Situation ist absurd", sagte Gisdol am Samstag. Dennis Diekmeier hatte gegen Frankfurt die Gelb-Rote Karte gesehen, Cléber ist noch gesperrt, Johan Djourou (Muskelfaserriss) verletzt. Im DFB-Pokal beim Drittligisten Hallescher FC am Dienstagabend (20.45 Uhr/Sky) sind Cléber und Diekmeier spielberechtigt.

Gisdol war auch am Samstagmorgen noch frustriert. "Die Spieler sind wahnsinnig enttäuscht - und wir auch. Das war ganz schlecht, da gibt es nichts schönzureden", sagte er: "Bei uns bricht immer schnell viel weg, wenn wir ein Gegentor bekommen."