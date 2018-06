Havanna (AFP) Die kolumbianische Regierung und die Farc-Guerilla haben ihre Gespräche über ein Friedensabkommen wieder aufgenommen. Die Verhandlungsführer beider Seiten kamen am Samstag in der kubanischen Hauptstadt Havanna zusammen. Das Treffen markiere den Beginn eines "konstruktiven Dialogs", schrieb die Regierungsdelegation im Onlinedienst Twitter. Farc-Chef Timoleón Jiménez sprach in einer Twitter-Botschaft von einer "optimistischen Stimmung".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.