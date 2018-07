Tripolis (AFP) Regierungstreue Einheiten haben in Libyen 13 ausländische Geiseln aus der Gewalt der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) befreit. Die Gefangenen, zwei Männer aus der Türkei und Ägypten sowie elf Frauen aus Eritrea, seien bei einem Einsatz in der Küstenstadt Sirte in Sicherheit gebracht worden, erklärten die Truppen der von der UNO unterstützten Einheitsregierung am Samstag. Zudem sei es gelungen, mehrere Gebäude im Nordosten der Stadt einzunehmen, in denen sich IS-Kämpfer verschanzt hatten.

