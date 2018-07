Jaunde (dpa) - Nach einem schweren Zugunglück in Kamerun ist die Zahl der Toten nach Medienberichten auf mindestens 55 gestiegen. Außerdem seien rund 600 Passagiere verletzt worden, meldete der Sender RFI. Örtliche Medien berichteten, veraltete Schienen könnten die Ursache für das Unglück gewesen sein. In dem Zug sollen mehr als 1000 Menschen von der Hauptstadt Jaunde in die Hafenmetropole Duala unterwegs gewesen sein - darunter Hunderte Passagiere, die wegen einer blockierten Straße auf die Bahn ausgewichen waren.

