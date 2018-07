Frankfurt/Main (AFP) Die neue Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels, Carolin Emcke, hat zu Widerstand der Zivilgesellschaft gegen Fanatismus, Hass und Gewalt aufgerufen. "Dazu braucht es nur Vertrauen in das, was uns Menschen auszeichnet: die Begabung zum Anfangen", sagte die Journalistin und Publizistin am Sonntag in ihrer Dankesrede in der Frankfurter Paulskirche. Das derzeitige Klima von Fanatismus und Gewalt in Europa beschädige nicht nur die direkten Opfer, sondern alle, die in einer offenen, demokratischen Gesellschaft leben wollen.

