Köln (SID) - Die Kölner Haie haben die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verloren. Der achtmalige Meister kassierte am 13. Spieltag beim 1:5 (0:1, 1:2, 0:2) gegen den ERC Ingolstadt die zweite Heimniederlage in Folge und musste die Grizzlys Wolfsburg vorbeiziehen lassen. Der Vizemeister gewann mit 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) gegen die Nürnberg Ice Tigers.

Den Sprung an die Spitze überraschend verpasst hatte zuvor Meister Red Bull München. Das Team von Trainer Don Jackson unterlag vor eigenem Publikum gegen Neuling Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) und ist mit 23 Punkten nur noch Dritter hinter Wolfsburg (26) und Köln (24). Vierter bleiben die Adler Mannheim nach einem 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) bei DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin (beide 21).

Die Schwenninger Wild Wings haben ihren freien Fall derweil nicht gestoppt. Das Team aus dem Schwarzwald kassierte beim 3:4 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen gegen die Krefeld Pinguine bereits die fünfte Niederlage hintereinander und fiel nach dem 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) der Augsburger Panther gegen die Düsseldorfer EG auf den vorletzten Platz zurück. Schlusslicht Straubing Tigers musste beim 2:4 (0:0, 2:1, 0:3) bei den Iserlohn Roosters trotz einer 2:0-Führung gar die siebte Schlappe in Folge hinnehmen.

Vor 10.024 Zuschauern in Köln hatten die Gastgeber zwar ein klares Chancenübergewicht, scheiterten aber immer wieder am glänzend aufgelegten Nationaltorwart Timo Pielmeier. Für den effizienteren Meister von 2014 trafen Petr Pohl (3.), Jean-Francois Jacques (30.), Petr Taticek (40.), Danny Irmen (44.) und Thomas Greilinger (60.). Patrick Hager (39.) gelang für die Haie nur der zwischenzeitliche Anschluss. In Wolfsburg erzielte Sebastian Furchner (54.) vor 2061 Zuschauern den umjubelten Siegtreffer.