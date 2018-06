Aue (SID) - Fußball-Zweitligist Union Berlin hat mit Glück und dank Fehler seines Ex-Torhüters Daniel Haas das Ost-Duell gegen Erzgebirge Aue gewonnen und den Sprung auf Platz zwei geschafft. Die Köpenicker besiegten die Gastgeber trotz zwischenzeitlichen Rückstands 3:1 (1:1) und setzten ihre Erfolgsserie der vergangenen Wochen fort. Das Team von Trainer Jens Keller hat sechs der letzten sieben Spiele gewonnen. Damir Kreilach traf doppelt (42., 63.) für die Gäste, die nun 20 Zähler auf ihrem Konto haben. Den Endstand markierte Steven Skrzybski (82.).

Die vor allem in der ersten Halbzeit besseren Auer konnten dagegen ihre Überlegenheit und eine 1:0-Führung durch Mario Kvesic (20.) nicht in drei Punkte ummünzen. Mit zehn Punkten liegen sie auf Platz 14. Für beide Teams war es das 350. Spiel in der 2. Liga.

"Die Situation muss ich besser lösen. Das ist quasi ein Eigentor", sagte Haas bei Sky über den Treffer zum 1:2. "Die Mannschaft glaubt immer an sich. In jeder Situation", erklärte Union-Trainer Keller: "Die Chancen haben wir eiskalt ausgenutzt."

Die Gastgeber begannen selbstbewusst und bestimmten zunächst die Begegnung. Immer wieder attackierten sie die Berliner früh und gingen verdient in Führung. Kvesic nutzte eine Hereingabe von Fabio Kaufmann und schloss aus zehn Metern zum 1:0 ab. Union hatte vor allem im Spielaufbau viele Probleme und konnte sich kaum Chancen erspielen.

Etwas überraschend gelang den Berlinern noch vor der Pause der Ausgleich. Einen Freistoß verlängerte Philipp Hosiner per Kopf zu Collin Quaner. Der Stürmer traf zwar nur den Pfosten, den Abpraller verwertete Kreilach dann aber ohne Probleme freistehend. Allerdings stand Hosiner bei seiner Kopfballverlängerung im Abseits.

Auch in der zweiten Halbzeit starteten die Gastgeber zunächst besser. Pascal Köpke konnte jedoch eine Hereingabe von Kvesic nicht nutzen. Dann profitierten die Berliner von einem Patzer von Haas, der von 2012 bis 2016 für Union gespielt hatte. Dem 33-Jährigen versprang eine Rückgabe, anschließend konnte Kreilach den Ball ins leere Tor einschieben. Beim dritten Gegentreffer stand Haas zu weit vor dem Tor und machte erneut keine gute Figur.