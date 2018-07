Leverkusen (SID) - Kevin Volland hatte sich so viel vorgenommen. Gegen seinen Ex-Klub 1899 Hoffenheim wollte der Nationalspieler unbedingt seinen ersten Treffer für Bayer Leverkusen erzielen. Der 24-Jährige, der im Sommer aus dem Kraichgau an den Rhein gewechselt war, sorgte in dieser für ihn ganz besonderen Begegnung aber nicht als Torschütze für Schlagzeilen, sondern als Rotsünder.

Nach nur sechs Minuten war der Arbeitstag des Stürmers beendet, nachdem er sich als Verteidiger versucht hatte. Nach einer Notbremse gegen Kerem Demirbay musste Volland zum Duschen. "Es tut mir Leid für die Mannschaft", sagte nach dem 0:3 der Werkself entschuldigend.

"Er war übermotiviert gegen seinen ehemaligen Verein. Das hat man vom Anpfiff weg gemerkt", sagte Bayer-Sportchef Rudi Völler über den Unglücksraben.