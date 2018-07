Berlin (AFP) Soldaten der Bundeswehr haben bei mehreren Einsätzen im Mittelmeer in den vergangenen Tagen fast 850 Flüchtlinge in Seenot gerettet. Wie das Einsatzführungskommando am Sonntag mitteilte, war das Versorgungsschiff "Werra" ab Freitag vor der libyschen Küste im Einsatz und nahm zunächst 412 Menschen auf, die auf drei Schlauchbooten in Seenot geraten waren. Am Samstag wurden demnach noch einmal 432 Schutzsuchende gerettet. Die "Werra" brachte die 844 Flüchtlinge nach Italien.

