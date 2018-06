Phillip Island (SID) - Motorrad-Pilot Philipp Öttl (Ainring/KTM) ist in einem turbulenten Moto3-Rennen in Australien erneut in die Punkteränge gefahren. Der 20-Jährige belegte auf Phillip Island beim Sieg des bereits als Weltmeister feststehenden Südafrikaners Brad Binder (KTM) den 14. Rang. Aufgrund eines schweren Sturzes des Briten John McPhee (Peugeot) war das drittletzte WM-Rennen zwischenzeitlich unterbrochen worden, der 22-Jährige blieb dabei ohne Verletzungen.

Nach dem Neustart fuhr Binder im auf zehn Runden verkürzten Rennen vor Andrea Locatelli (Italien/KTM) und Aron Canet (Spanien/Honda) souverän zu seinem sechsten Saisonsieg. Der Südafrikaner steht bereits seit Ende September als Weltmeister fest, Öttl ist Zwölfter der Gesamtwertung.