Port-au-Prince (AFP) Bei einer Meuterei in einem Gefängnis in Haiti hat es nach örtlichen Medienberichten zwei Tote und einen Massenausbruch von zum Teil bewaffneten Häftlingen gegeben. Der Direktor des Gefängnisses in Arcahaie nahe der Hauptstadt Port-au-Prince sagte demnach, die Meuterer hätten einen Wärter erschossen und zwei weitere verletzt. Ein Häftling sei auf der Flucht am Samstag von einer Mauer in den Tod gestürzt, zwei weitere Gefangene seien mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

