Montevideo (AFP) Nach über zwei Monaten im Hungerstreik hat ein ehemaliger Guantanamo-Häftling seinen Protest in Uruguay beendet und will das Land verlassen. Die dem Syrer Dschihad Dijab nahestehende Organisation Vigilia erklärte am Sonntag, der 45-Jährige habe ein "Angebot bekommen, in ein anderes Land zu gehen", ohne sich zu dem konkreten Staat zu äußern. Dijab habe seinen Hungerstreik nach 68 Tagen beendet und werde nun wieder eingeschränkt ernährt.

