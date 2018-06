Berlin (dpa) - CDU-Generalsekretär Peter Tauber will im kommenden Bundestagswahlkampf vor allem die SPD ins Visier nehmen und nicht die AfD. Die Bekämpfung der AfD als neue rechte Konkurrenz im Parteienspektrum habe für die CDU keine Priorität, sagte er der "Welt am Sonntag". "Unser Hauptgegner im Wahlkampf bleiben SPD und Rot-Rot-Grün." Allerdings ist ein Bündnis von SPD, Linkspartei und Grünen derzeit nach dem neuen "Sonntagstrend" der "Bild am Sonntag" mit zusammen 44 Prozent deutlich von einer Mehrheit entfernt. Union, AfD und FDP kämen dagegen laut Emnid-Institut auf 51 Prozent.

