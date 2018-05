Dortmund (AFP) Zwei Rechtsextreme haben in Dortmund Zivilbeamte in einem Polizeiwagen mit einer Stroboskoplampe gezielt geblendet und dabei verletzt. Die Rechtsextremisten, ein Mann und eine Frau, traten in der Nacht zum Sonntag im Stadtteil Dorstfeld an den zivilen Streifenwagen heran und richteten die helle Lampe auf die beiden Polizisten, wie die Polizei am Montag mitteilte.

