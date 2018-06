Brüssel (AFP) Der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament, Bernd Lange, hält das Ceta-Handelsabkommen mit Kanada für kaum mehr zu retten. Mit der geplatzten Unterzeichnung in dieser Woche wegen des Widerstands aus Belgien sei Ceta "de facto gescheitert", sagte der SPD-Politiker der Nachrichtenagentur AFP am Montag. Er sei "nicht überzeugt davon", dass ein späterer Unterzeichnungstermin am Widerstand belgischer Regionen noch etwa ändern werde.

