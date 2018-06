Dortmund (SID) - Das Deutsche Fußballmuseums in Dortmund hat seit der Eröffnung am 25. Oktober 2015 über 200.000 Eintrittskarten verkauft. Das gab das Museum zum einjährigen Bestehen am Montag bekannt. "Nach der erfolgreichen Markteinführung des Deutschen Fußballmuseums erreichen wir bereits im ersten Betriebsjahr unser Umsatzziel und rechnen für das Geschäftsjahr 2016 mit einem kostendeckenden Betrieb", sagte Museumsdirektor Manuel Neukirchner.

Das Museum zählt auf Anhieb zu den besucherstärksten der Region. 90 Prozent der Museumsgäste bewerten die multimediale und interaktive Dauerausstellung mindestens mit der Note gut. 80 Prozent finden das Preis-Leistungsverhältnis angemessen. Die durchschnittliche Verweildauer in der Ausstellung beträgt drei Stunden.

"Die Umfragen zeigen, dass das innovative Ausstellungskonzept die Besucher bewegt und begeistert", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel, "wir freuen uns über die positive Resonanz darauf und wünschen uns, dass nach dem gelungenen Auftaktjahr viele Menschen den Weg nach Dortmund finden, um dort die Geschichte und die besonderen Geschichten des deutschen Fußballs zu erleben."

Die DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum gGmbH und ihre 100-prozentige Tochter, die Deutsches Fußballmuseum Betriebs-Gastronomie GmbH, haben rund 100 Beschäftigungsverhältnisse geschaffen. Zum Museumsbetrieb gehören neben der Dauerausstellung und temporären Sonderausstellungen das museumspädagogische Angebot und drei Gastronomiebereiche sowie das Kultur- und Veranstaltungsprogramm ANSTOSS mit Lesungen, Kinoabenden und Podiumsdiskussionen.