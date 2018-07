New York (SID) - Der FC Dallas im Westen und die New York Red Bulls im Osten sind als beste Mannschaften ihrer jeweiligen Conference in die Play-offs der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS eingezogen. Beide haben in der ersten Runde ein Freilos. Ebenso die jeweils zweitplatzierten Colorado Rapids und New York City FC.

Zunächst treffen in den Play-offs die Teams auf den Plätzen drei bis sechs in der Western sowie der Eastern Conference aufeinander. In dieser ersten Runde gibt es dabei lediglich ein K.o.-Spiel, im Viertelfinale und Halbfinale jeweils ein Hin- und Rückspiel. Das Endspiel wird am 12. Dezember ausgetragen.

Die erste Runde der Play-offs in der MLS in der Übersicht:

Mittwoch, 26. Oktober: Philadelphia Union - Toronto FC; Real Salt Lake - Los Angeles Galaxy

Donnerstag: Montreal Impact - Washington D.C. United, Sporting Kansas City - Seattle Sounders

Fest für das Viertelfinale qualifiziert: FC Dallas, Colorado Rapids (Western Conference), New York Red Bulls, New York City FC (Eastern Conference).