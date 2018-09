Berlin (SID) - Die deutschen Handball-Fans müssen bei der WM in Frankreich Anfang 2017 (11. bis 29. Januar) höchstwahrscheinlich erneut auf Live-Übertragungen im Free-TV verzichten. "Wir haben alles unternommen, dass die WM der Männer im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen ist. ARD und ZDF haben verhandelt, bis jetzt ist aber kein positives Ergebnis zu vermelden", sagte Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes (DHB), am Montag in Berlin: "ARD und ZDF haben ein Angebot gemacht, das beIN Sports aber nicht ausgereicht hat."

Bereits die WM 2015 in Doha/Katar hatten ARD und ZDF nicht übertragen. Nach Abbruch der Verhandlungen mit der katarischen Rechteagentur beIN Sports war der Pay-TV-Sender Sky kurzfristig eingesprungen. Wie damals erlaubt beIN Sports keine Übertragung auf unverschlüsselten Satellitensendern. Konkret geht es darum, dass das Signal nicht im Ausland empfangen werden darf, dies umzusetzen, ist technisch äußerst kompliziert.