Berlin (dpa) - Schock-Auftritte von "Horror-Clowns" werden in Deutschland immer mehr zur Plage und rufen jetzt die Politik auf den Plan. Nordrhein-Westfalens Justizminister Thomas Kutschaty warnte Nachahmer vor den Folgen und drohte mit Haftstrafen. "Wer andere zu Tode erschreckt, ist nicht lustig!", sagte Kutschaty. Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann kündigte ein hartes Vorgehen an. Bundesweit häufen sich derweil die Taten. Am Wochenende wurden allein in NRW laut Innenministerium 86 Vorfälle gemeldet.

