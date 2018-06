Erfurt (dpa) - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat Berichte angezweifelt, wonach Augenzeugen einen jungen Flüchtling in Schmölln zum Sprung aus dem Fenster ermuntert haben sollen. Das Geschehen habe möglicherweise eine andere Entwicklung gehabt, sagte Ramelow im Deutschlandfunk. Der wahrscheinlich noch Minderjährige war am Freitag vom Fensterbrett seiner Wohnung im fünften Stock eines Plattenbaus gesprungen und an seinen Verletzungen gestorben. Schaulustige sollen ihn mit Rufen wie "Spring doch" zu der Tat aufgefordert haben.

