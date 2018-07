Heilbronn (dpa) - Nach Austritt eines unbekannten Gases in einer Realschule in Baden-Württemberg sind 50 Schüler verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, versucht die Feuerwehr herauszufinden, um welches Gas es sich handelt und wo es ausgetreten ist. Zum Zeitpunkt des Gausaustritts seien rund 350 Schüler in der Schule in Heilbronn gewesen.

