Madrid (AFP) Nach fast einem Jahr der Lähmung der spanischen Politik haben die ersten Schritte zur Bildung einer neuen Regierung begonnen. König Felipe VI. nahm am Montag in Madrid Gespräche mit Vertretern der kleineren im Parlament vertretenen Parteien auf. Am Dienstag will das Staatsoberhaupt Vertreter der großen Parteien empfangen und anschließend voraussichtlich den bisherigen konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy mit der Regierungsbildung beauftragen.

