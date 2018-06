Bagdad (AFP) Die US-geführte Koalition gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) unterstützt die Offensive zur Rückeroberung der nordirakischen Stadt Mossul nach eigenen Angaben mit den schwersten Luftangriffen seit Beginn ihres Einsatzes. Seit Montag vergangener Woche seien mehr Luftangriffe geflogen worden als in jeder anderen Woche, erklärte der Sonderbeauftragte der US-Regierung für den Kampf gegen den IS, Brett McGurk, am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.