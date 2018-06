Washington (AFP) Der US-Friedensaktivist Tom Hayden, einer der führenden Köpfe der Protestbewegung gegen den Vietnam-Krieg, ist tot. Hayden starb am Sonntag im Alter von 76 Jahren in einem Krankenhaus im kalifornischen Santa Monica an den Nachwirkungen eines Schlaganfalls, wie seine Ehefrau, die kanadische Schauspielerin und Autorin Barbara Williams, im Fernsehsender CNN mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.