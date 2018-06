Berlin (AFP) Mehr als 7000 Männer haben sich bislang an das bundesweite Therapieprojekt für Pädophile gewandt. Knapp 660 davon begannen an der Berliner Charité oder einem der zehn anderen Standorte in Deutschland eine Therapie, wie die Charité am Dienstag in einer Bilanz mitteilte. Etwa 250 Männer schlossen die Therapie ab, 265 sind aktuell in Behandlung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.