Wiesbaden (AFP) Fast 400.000 Menschen in Deutschland haben nach Angaben des Statistischen Bundesamts zum Jahresende 2015 Sozialhilfe bezogen. Die Zahl der Leistungsberechtigten lag bei rund 398.000, wie die Behörde am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Sie stieg demnach im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 Prozent.

