Dortmund (SID) - Die Personalprobleme bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund werden immer größer. Für das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) gegen Zweitligist Union Berlin droht nun auch der Ausfall von Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang (Wadenprobleme), Ousmane Dembélé und Christian Pulisic (beide krank). "Es steht absolut infrage, ob sie mitwirken können", sagte Trainer Thomas Tuchel.

Immerhin kehren Sokratis (muskuläre Probleme) und Nuri Sahin (Blockade in der Halswirbelsäule) in den BVB-Kader zurück. André Schürrle (Innenbanddehnung im Knie), Raphael Guerreiro, Marcel Schmelzer (beide Faserriss), Sven Bender (Knöchelprobleme), Erik Durm (Knie-OP), Neven Subotic (Rippen-OP) und Marco Reus (Trainingsrückstand) fallen aber definitiv aus. Bei Reus sei es noch eine Frage von Wochen, so Tuchel.

Als Entschuldigung will der BVB-Coach die Ausfälle aber nicht gelten lassen. "Die Ansprüche an uns selber sind gesunken. Wir trauen uns aber ganz klar zu, das Spiel zu gewinnen. Das ist unser Anspruch", sagte Tuchel nach zuletzt drei Bundesligaspielen in Folge ohne Sieg.