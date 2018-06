Köln/Berlin (dpa) - Der Schauspieler und Stimmungssänger Willi Herren hat sich mit einem Hilferuf auf Facebook an die Öffentlichkeit gewandt und damit zeitweise Wirbel im Netz ausgelöst. "Meine Tochter wird gesucht", schrieb der 41-jährige Kölner. Die 14-Jährige sei am Montagabend mit zwei Freundinnen unterwegs gewesen. Erst am späten Dienstagabend gab es Entwarnung. Die Kölner Polizei fand das Mädchen nach einem Hinweis. Die Hintergründe des Verschwindens der drei Mädchen waren zunächst völlig unklar.

