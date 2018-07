Quetta (AFP) Bei einem Angriff auf eine Polizeischule in Pakistan sind mindestens 20 Menschen getötet worden. Dies teilten die Behörden am Dienstagmorgen (Ortszeit) in der Stadt Quetta mit. Mehrere bewaffnete Täter hatten das Gelände den Angaben zufolge in der Nacht gestürmt und um sich geschossen.

