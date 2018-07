Mailand (SID) - Der 100. Auflage des Giro d'Italia wird im Mai 2017 in Sardinien starten und gut drei Wochen später nach 21 Etappen in Mailand enden. Alghero ist am 5. Mai zum ersten Mal Startpunkt des Profiradrennens. Die Gesamtstrecke beträgt 3572 Kilometer und beinhaltet fünf Bergankünfte, sechs Sprintetappen sowie zwei Zeitfahren. Zum vierten Mal in der Geschichte der Italien-Rundfahrt befindet sich eine Zieleinfahrt (4. Etappe) auf dem Vulkan Ätna. Ziel ist am 28. Mai in Mailand.

Die Jubiläums-Ausgabe wurde als Hommage an die großen italienischen Champions Fausto Coppi, Gino Bartali, Vincenzo Nibali und Marco Pantani gestaltet. Die Route wurde am Dienstag in Mailand von den Renn-Veranstaltern vorgestellt.

Nach dem Start auf Sardinien geht es für zwei Etappen nach Sizilien, wo Titelverteidiger Nibali geboren wurde. Coppi, Bartali und Pantani zu Ehren wurden die Zielankünfte oder Starts in die Geburtsorte des Trios gelegt.