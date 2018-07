Moskau (AFP) Syrische und russische Kampfflugzeuge haben nach russischen Militärangaben seit einer Woche keine Luftangriffe auf die umkämpfte syrische Stadt Aleppo geflogen. In den vergangenen sieben Tagen seien die Flüge der russischen und syrischen Luftwaffe "komplett gestoppt" worden, erklärte der Armeesprecher Igor Konaschenkow am Dienstag in Moskau. Die Flugzeuge kämen nicht mehr in die Nähe der Stadt und flögen auch keine Angriffe mehr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.