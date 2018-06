Köln (SID) - Das Final Four der Basketball-Königsklasse EuroLeague findet 2018 in Belgrad statt. In Serbiens Hauptstadt wird erstmals seit Bestehen des Wettbewerbs der Titelgewinner gekürt. Gespielt wird in der 2004 eröffneten Kombank Arena mit 18.400 Plätzen, Heimstätte von Roter Stern Belgrad.

Erst Ende des vergangenen Monats hatte die EuroLeague bekannt gegeben, dass das Final Four 2017 in Istanbul/Türkei ausgetragen wird.