Hildesheim (AFP) Mit den Gedanken weit abgeschweift ist offenbar ein 25-jähriger Autofahrer auf dem Weg von Hannover nach Einbeck in Niedersachsen. Wie die Polizei in Hildesheim am Mittwoch mitteilte, fuhr der junge Mann am Vortag auf der Strecke eine Tankstelle an. Mit im Auto war demnach auch sein fünf Jahre alte Bruder - allerdings nicht mehr, als er die Tankstelle wieder verließ.

