Hamburg (AFP) Der Piraten-Politiker Gerwald Claus-Brunner soll sein späteres Mordopfer einem Medienbericht zufolge insgesamt eineinhalb Jahre lang massiv belästigt und bedroht haben. Wie das Hamburger Magazin "Stern" am Mittwoch in einer Vorabmeldung unter Berufung auf die Ermittlungsakte berichtete, fühlte sich das 29-jährige Opfer Jan Mirko L. "erheblich in seiner Lebensqualität eingeschränkt". Er fürchtete demnach, "dass die Situation eskalieren könne, da er dem Tatverdächtigen körperlich unterlegen sei".

