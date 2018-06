Berlin (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat die Ankündigung der EU-Kommission begrüßt, die nochmalige Verlängerung der Grenzkontrollen Deutschlands bis Mitte Februar zu erlauben. Die Aufrechterhaltung der Binnengrenzkontrollen sei "insbesondere aufgrund des derzeitigen Migrationsdrucks auf die EU-Außengrenzen und die illegale Weiterwanderung der Migranten in Europa notwendig", erklärte de Maizière am Mittwoch in Berlin. "Das ist ein wichtiges und richtiges Zeichen, sowohl im Verhältnis zu den betroffenen Mitgliedstaaten, als auch an die Schleuser."

