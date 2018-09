Erfurt (AFP) Bei der großangelegten Razzia gegen mutmaßliche Terrorunterstützer in Thüringen und anderen Bundesländern haben die Ermittler am Dienstag unter anderem 31 Mobiltelefone und 32 Computer sowie Notebooks beschlagnahmt. Dies teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Erfurt am Mittwoch mit. Die Ermittlungen richten sich gegen 14 Männer und Frauen tschetschenischer Herkunft. Sie sollen Geld für Terroraktivitäten gesammelt haben.

