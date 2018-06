Köln (AFP) Die Lufthansa-Billigtochter Eurowings hat die Flugbegleitergewerkschaft Ufo aufgefordert, auf ihren für Donnerstag angekündigten Streik zu verzichten. Anders als andere Fluggesellschaften biete Eurowings "in einem schwierigen Marktumfeld" Tariferhöhungen an, erklärte das Unternehmen. "Vor diesem Hintergrund appellieren wir an die Verantwortung der Ufo, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und lösbare Tarifkonflikte nicht auf dem Rücken unserer Kunden auszutragen."

