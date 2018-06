Ludwigshafen (AFP) Das schwere Explosionsunglück bei BASF mit drei Toten wurde womöglich durch einen fälschlich gesetzten Schnitt in eine Leitung mit brennbarem Raffinat ausgelöst. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Mittwoch in Ludwigshafen mitteilten, konnte der offenbar mit einer Trennscheibe ausgeführte Schnitt nun bei den Ermittlungen nachgewiesen werden.

