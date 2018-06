Berlin (AFP) Die rund 21 Millionen Rentner in Deutschland müssen sich 2017 möglicherweise mit einer geringeren Rentenerhöhung begnügen als in diesem Jahr. Der am Mittwoch vom Bundeskabinett beratene Haushaltsplan für die Deutsche Rentenversicherung sieht nach Angaben der Oldenburger "Nordwest-Zeitung" vom Mittwoch eine Steigerung der Altersbezüge ab Juli 2017 um 2,3 Prozent im Westen und 2,58 Prozent im Osten vor.

