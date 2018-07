Rom (dpa) - Nach dem Beben am Abend in Italien hat der Zivilschutz noch keine Informationen über Verletzte. "Wir haben keine Nachrichten über Verletzte oder Todesopfer, zumindest bis jetzt", sagte Cesare Spuri vom Zivilschutz der Region Marken der Nachrichtenagentur Ansa nach der ersten Kontrolle des Gebiets. Die kritischste Situation sei in Castelsantangelo sul Nera, wo die Stromversorgung fehle. In der Gemeinde Visso in der Provinz Macerata seien Schäden gemeldet worden. Auf Twitter zirkulierte ein Video, auf dem Schäden nahe einer Kirche zu sehen sind.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.