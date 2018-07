Straßburg (dpa) - Die EU erwartet noch heute in Belgien eine Einigung auf den Handelspakt Ceta mit Kanada. Das sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Morgen im Europaparlament. Damit wäre auch für die EU insgesamt der Weg frei zum Abschluss des Vertrags. Juncker schränkte aber ein, ob das Abkommen dann wie geplant am Donnerstag unterschrieben werden könne, sei ihm noch nicht ersichtlich. EU-Ratspräsident Donald Tusk gab diesen Termin immer noch nicht verloren. Derzeit sei der Gipfel immer noch möglich, sagte er.

