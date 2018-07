Paris (AFP) Die französische Regierung will den seit rund zehn Tagen protestierenden Polizisten entgegenkommen. Innenminister Bernard Cazeneuve sagte am Mittwoch in Paris, Präsident François Hollande und er wollten am Mittwochabend bei einem Treffen mit Gewerkschaftern erleichterte Arbeitsbedingungen und eine bessere Ausrüstung zusagen. In mehreren französischen Städten gingen erneut hunderte Sicherheitskräfte auf die Straße.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.