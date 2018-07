Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. Oktober 2016:

43. Kalenderwoche, 300. Tag des Jahres

Noch 66 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Amandus, Josefine, Sigebald, Witta

HISTORISCHE DATEN

2015 - Bei einem Erdbeben der Stärke 7,5 im Hindukusch sterben

mehr als 400 Menschen. Betroffen ist das Dreiländereck von

Afghanistan, Pakistan und Tadschikistan.



2014 - In Köln kommt es bei einer Anti-Salafisten-Demonstration von

rund 4800 Hooligans und Rechtsextremisten aus ganz

Deutschland zu Straßenschlachten mit der Polizei.



2006 - US-Präsident George W. Bush unterzeichnet ein umstrittenes

Gesetz zum Bau neuer Zäune an der Grenze zu Mexiko. Bis Ende

2008 soll rund ein Drittel der amerikanisch-mexikanischen

Grenze mit einem hohen Spezialzaun versehen werden.



2001 - In den USA treten umfassende neue Anti-Terror-Gesetze in Kraft, die härtere Überwachungs-Maßnahmen ermöglichen.



1979 - Der südkoreanische Staatspräsident Park Chung Hee wird beim Abendessen vom Chef des Geheimdienstes erschossen.



1976 - In Südafrika erklärt sich das von der weißen Regierung in Pretoria unterstützte "Homeland" Transkei für unabhängig. Die Vereinten Nationen erkennen die Transkei nicht an.



1958 - Die Pan American World Airways startet als erste Fluggesellschaft einen täglichen Transatlantikdienst mit Düsenmaschinen von New York nach Paris.



1962 - Mit der polizeilichen Durchsuchung der Redaktionsräume des Magazins "Der Spiegel" erreicht die "Spiegel"-Affäre einen ersten Höhepunkt.



1946 - Die "Deutsche Nachrichtenagentur" (DANA) wird von der amerikanischen Besatzungsmacht in deutsche Hände übergeben. Sie wird künftig von den Verlegern der Lizenzzeitungen genossenschaftlich geführt.

AUCH DAS NOCH

2011 - dpa meldet: Sechs Jahre lang hatte er nach einer Braut gesucht - jetzt hat ein 120-jähriger Inder den Schritt vor den Traualtar gewagt: Hazi Abdul Noor heiratete im nordostindischen Assam die 60 Jahre jüngere Witwe Samoi Bibi, wie indische Medien berichten.

GEBURTSTAGE

1986 - Uwe Gensheimer (30), deutscher Handballer (Paris Saint-Germain), spielt seit 2005 in der Nationalmannschaft



1951 - Julian Schnabel (65), amerikanischer Maler und Regisseur ("Basquiat")



1947 - Hillary Clinton (69), amerikanische Politikerin, Ehefrau von Bill Clinton (US-Präsident 1993-2001), Außenministerin 2009-2013, Präsidentschaftskandidatin 2016



1936 - Christiane Herzog, Ehefrau des früheren Bundespräsidenten Roman Herzog, gest. 2000



1916 - François Mitterrand, französischer Politiker, Staatspräsident 1981-1995, gest. 1996

TODESTAGE

1999 - Rex Gildo, deutscher Schlagersänger ("Fiesta Mexicana") und Schauspieler, geb. 1936



1971 - Christian Fette, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) 1951-1952, geb. 1895