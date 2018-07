Paderborn (dpa) - Vor dem Landgericht Paderborn hat der Prozess wegen der brutalen Misshandlungen an mehreren Frauen in Höxter begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 46-jährigen Angeklagten und seiner ein Jahr älteren Ex-Frau zweifachen Mord durch Unterlassen und mehrfache Körperverletzung vor. Die beiden sollen über Jahre hinweg Frauen mit Kontaktanzeigen in ihr Haus gelockt und dabei einige von ihnen schwer misshandelt haben. Zwei der Frauen starben in Folge der Quälereien, eine weitere Frau entkam.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.